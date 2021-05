Terrasses : pas encore ouvertes, déjà complètes !

Faire l’inventaire des tables et des chaises, tout dépoussiérer et surtout ne pas laisser une seule demande en attente. Car depuis l’annonce de la réouverture des terrasses, le téléphone de ce restaurateur est en surchauffe et ça lui fait beaucoup de bien. Greg Letienne, gérant de Estaminet au Soyeux à Lille (Nord), nous confie : “Pour la soirée de la réouverture, le 19, on a plus de 40% de réservation. On est encore à une dizaine de jours de la réouverture et on croise les doigts, j’espère qu’il fera 35 degrés et qu’on pourra siroter un bon verre en terrasse”. Olivier Delannoy, tient le plus vieux restaurant de Lille, L’alcide. Alors forcément, beaucoup de ces clients l’ont déjà appelé pour réserver une table le 19 mai. Mais il a décidé de ne pas accepter les réservations en s’organisant différemment pour faire plaisir à tout le monde. “On a décidé d’ouvrir de 11 heures trente à 19 heures en non-stop. Avec une nouvelle carte qui va être proposée. Une carte qui va durer jusqu’au 9 juin pour permettre cette ouverture non-stop”, déclare-t-il. Pour aider les restaurateurs, la ville de Lille autorise les extensions de terrasse pour augmenter le nombre de couverts possibles. Ainsi, Lionel Rodriguez, gérant du Pôt Beaujolais, va pouvoir servir une trentaine de clients, mais pour lui, l’essentiel est ailleurs. L’ouverture, c’est dans treize jours, mais déjà les rues de Lille s’animent et se préparent.