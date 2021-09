Terre augmentée : découvrez les voitures du futur

Quand on pense aux voitures du futur, on imagine tout de suite les voitures autonomes, qui se conduisent toutes seules. On s'y dirige progressivement, mais beaucoup d'innovations vont transformer les véhicules avant cela, à commencer par la couleur. On pourra changer cette dernière autant de fois qu'on le souhaite, grâce des pigments intelligents intégrés dans la peinture du véhicule. À l'intérieur, le changement sera d'abord visuel. Le pare-brise pourra intégrer des pixels comme sur une télé, mais transparents, pour afficher des informations directement sur la vitre. En parallèle, un petit capteur sur le rétroviseur enregistre la position des yeux pour bien aligner les images avec le regard du conducteur. Résultats, pour le GPS par exemple, la route à suivre sera directement colorée. Et si un obstacle surgit, l'affichage attirera l'attention dessus. Dans le futur, les capteurs de la voiture ne seront pas seulement utiles le propriétaire, mais pour tout le monde. Durant son trajet, le véhicule va scanner tout son environnement et relever de nombreuses données. "Avec toutes ces données, le véhicule peut avoir des informations sur la météo, la qualité de l'air, la qualité des routes et les places de stationnements disponibles sur son trajet", explique Mathilde Eyherabide, experte projet data et IA chez Renault.