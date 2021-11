Terre augmentée : la révolution des ponts imprimés en 3D

Amsterdam est ses 1 500 ponts. Au cœur du célèbre quartier Rouge, il y en a un qui détonne. Sa forme attire l'œil, au toucher, il intrigue, au son, il étonne. Si un tel ouvrage en acier a pu voir le jour, c'est grâce à une technique unique, l'impression 3D. La matière a été déposée couche par couche. On voit encore chaque passage. Avant d'être installé ici, ce pont a été construit en usine. L'ouvrage a été imprimé en plusieurs parties. Demain, l'idée est d'imprimer directement sur place pour gagner du temps avec des robots qui partent chacun de leur côté pour se rejoindre. Au départ, ce pont unique en son genre ressemblait à une bobine d'acier. Le fil se retrouve au bout du bras articulé des robots d'impression 3D. L'acier est fondu à 1 300°C afin de créer des objets. Contrairement aux techniques classiques, il n'y a aucun gaspillage de matières premières et ce n'est pas le seul avantage. Partout dans le monde, cette technique est en train de révolutionner la manière dont on conçoit de tels ouvrages. À Zurich, ce pont peut se démonter pour être réassembler ailleurs. Il a été imprimé avec du béton, pas de mortier. Ces blocs tiennent ensemble simplement par la force de la gravité. En Chine, ce pont imprimé en polycarbonate est rétractable. Sans l'impression 3D, ce serait impossible. Dans cette course à l'innovation, la France est bien placée. À Aubervilliers au nord de Paris, c'est pour les Jeux olympiques de 2024 que va être installé le plus long pont imprimé en 3D du monde. 40 mètres de long pour relier le village olympique aux portes de Paris. Il sera fait en béton. On pourra l'emprunter à pied ou en vélo. Après les jeux, ce seront les habitants du quartier qui pourront l'utiliser. L'impression 3D pourrait ainsi être une aubaine pour nos infrastructures abîmées, et elles sont nombreuses. Un rapport du Sénat estimait récemment qu'en France, un ouvrage sur dix était en mauvais état.