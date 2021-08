Terre augmentée : pourquoi les haies sont-elles si précieuses ?

À partir des années 60, pour développer une agriculture plus agressive, les parcelles, mais personnes mais des parcelles plus petites entourées de talus, de buissons. Il y a avait 2 millions de kilomètres de haies. “Actuellement, 70% ont disparu, et pourtant, les haies sont très précieuses. Imaginons que nous sommes en plein été et qu’un orage survient. Le sol est sec, l’eau ruisselle, rien ne peut l’arrêter. Cela provoque des crues, des coulées de boue et aggrave l’érosion des sols. Si maintenant, sur cette colline, des haies sont plantées, l’eau ruisselle plus doucement. Et c’est surtout au niveau du sous-sol que c’est intéressant. Grâce aux racines, l’eau s'infiltre, le sol devient alors une éponge et cela même de remplir les nappes phréatiques". Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.