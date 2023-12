Terres agricoles noyées : des agriculteurs en difficulté

Il a tellement plu ces dernières semaines et ces derniers jours que l'eau n'arrive même plus à pénétrer dans les sols. Des champs sont devenus des marécages et sur lesquels une famille d'agriculteurs, éleveurs bovins " Gaec du Vendonnais" à Saint-Julien-le-Vendômois (Corrèze), avait planté du blé il y a trois semaines. Il est impossible aujourd'hui de mesurer l'étendue des dégâts, mais une parcelle est déjà détruite. Les précipitations sont trois fois plus importantes que d'habitude. Cela a des répercussions sur l'alimentation des 380 animaux de la ferme. Le blé perdu devrait être récolté l'été prochain pour les nourrir. La seule option est d'utiliser du maïs moins satisfaisant, sinon il faut aller encore plus loin. Jérôme Gourcerol, éleveur bovin et ovins "Gaec du Puy La-Pause" à Saint-Jean-Ligoure et vice-président de la FDSEA Haute-Vienne, est déjà confronté à ce manque à gagner. Cet éleveur de vache limousine n'a pas encore eu le temps de planter ses céréales et se retrouve avec quatre tonnes de semences sur les bras. Il se laisse encore un mois pour le faire, si les conditions s'améliorent. Les agriculteurs sont dans l'attente et espèrent trouver une lueur d'espoir dans le ciel. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre