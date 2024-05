Terres gorgées d'eau : les agriculteurs en difficulté

Depuis six mois, l'eau stagne dans le champ d'Hervé Diependaele, agriculteur. Ce sont 60 hectares de terre qui ne peuvent pas être cultivés. Pourtant, les semis de blé ont été plantés, mais les précipitations record des dernières semaines ont fait dégorger les nappes phréatiques. L'eau ne s'infiltre plus dans les sols. Résultat, 70 000 euros de perte pour l'agriculteur. En Picardie, au moins 10 000 hectares de champ sont perdus. Une situation alarmante, car sur les terres où l'eau est partie, elle a laissé des traces, la bactériose, un champignon qui ronge la racine des plantes. Les pertes sont très importantes dans la région, 70% des cultures de pois, destinées à l'alimentation animale, ne seront même pas récoltées. Autres problèmes pour la filière bovine, les pâtures ont été transformées en étangs pendant plusieurs mois. Au lieu de ruminer l'herbe des prairies, les 90 vaches laitières de l'exploitation d’Arnaud Basset restent dans l'étable. Il faut les nourrir avec un fourrage prévu pour l'hiver. Un gouffre financier de 630 euros par jour que l’exploitant n'avait pas prévu. Une solution radicale, mais nécessaire pour préserver toute une exploitation. TF1 | Reportage Z. Ajili, C. Izerman