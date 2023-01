Terres rares : des mines qui valent de l'or

Au cœur du désert du Mojave en Californie, au milieu des cactus. C’est une mine que vous apercevez à peine de la route. Elle occupe 2 200 hectares et tourne à plein régime avec ses 400 employés. Ici, sous 35 degrés, les travailleurs extraient des terres rares, de l'europium, du néodyme, du cérium, des métaux au nom barbare pourtant très utile. Vous les trouvez dans les éoliennes, les voitures électriques, les ordinateurs, les avions de chasse, l'électroménager ou encore les piles. “On commence par forer, puis, on extrait les roches avec des explosifs. Les géologues étudient ce qu’il en ressort, et les classes selon les plus concentrés en terre rare.” selon Matt Sloustcher. Ce gisement de Mountain Pass a été découvert en 1949. Pendant des décennies, le site est le leader mondial et fournit les terres rares aux téléviseurs du monde entier. Mais à partir de 1990, la Chine monte en puissance et cette mine ferme en 2015. Elle est rachetée par une entreprise qui relance la production en 2017, bien aidée par 40 millions d'euros d’aide gouvernementale. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, P. Leurent, M. Derrien