Terrorisme : l'État sera "impitoyable"

Fermeté absolue, dans sa circulaire, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, exige l'expulsion de tout étranger considéré comme dangereux. Mais alors, qui est concerné ? Le ministre cible 2 852 étrangers en situation régulière, mais fichés pour radicalisation. Il demande le réexamen des dossiers, être certain qu'aucun motif d'expulsion n'a été oublié. Pour maître Vincent Brengarth, avocat, cela revient, entre autres, à passer en revue tous leurs antécédents judiciaires. Par exemple, une personne fichée, condamnée par le passé pour apologie du terrorisme, pourrait perdre son titre de séjour et devenir expulsable. Pour les personnes fichées en situation irrégulière, le gouvernement veut accélérer les expulsions. Aujourd'hui, 193 personnes, fichées pour radicalisme et en situation irrégulière, sont en liberté. Le ministère de l'Intérieur l'assure, ils quitteront le pays. Mais quand ? Expulser n'est pas simple. Ces personnes sont protégées par la loi si elles élèvent leurs enfants en France, si elles sont arrivées avant l'âge de treize ans ou encore si leur pays d'origine ne veut pas les accueillir. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage I. Bornacin, G. Parrot, P. Limpens