Terry Dupin : "le forcené de Dordogne" devant la justice

Pendant 36 heures, cet ancien militaire de 29 ans a été l'homme le plus recherché de France. Il fut arrêté, au terme d'une traque spectaculaire. Deux ans plus tard, les habitants du Lardin-Saint-Lazare se souviennent encore du 29 mai soir. L'homme se rend au domicile de son ex-compagne. Une dispute éclate. Personne n'a été blessé par le tir de l'ancien militaire. Déjà condamné quatre fois pour violence conjugale, il purgeait une peine de prison aménagée, avec un bracelet électronique et interdiction de s'approcher de son ex-compagne. À l'arrivée des gendarmes, il fuit et se réfugie dans la forêt. La commune est bouclée. Sept hélicoptères, 300 militaires, et des véhicules blindés sont mobilisés. Munis d'une carabine et d'un gilet par balle, il tire plusieurs fois sur un véhicule de la gendarmerie. Blessé, il est finalement arrêté. Selon son avocat, il n'a pas voulu tuer pendant sa fuite. Le procès s'ouvre demain 25 avril, à Périgueux. Son ex compagne veut une garantie, qu'il ne l'approche plus jamais. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Merlier, T. Vartanian, F. Maillard