Test obligatoire pour se rendre en Allemagne : pagaille à la frontière mosellane

Sous la tente, le flot de voitures est continu. Les Mosellans se pressent dans un centre de dépistage installé sur la frontière, à Stiring-Wendel. Les pharmacies, elles aussi sont prises d'assaut et sont presque débordées. Depuis aujourd'hui, il leur faut forcément un test négatif de moins de 48 heures pour aller en Allemagne. Une contrainte supplémentaire, surtout pour ceux qui travaillent en dehors de la frontière mosellane. "J'ai l'impression que je revins à l'époque où il y avait les frontières. On était arrêté pour un simple contrôle, alors qu'on passait tous les jours. On se fait contrôler, on a l'impression qu'on est des pestiférés", a réagi un automobiliste. Rien que dans ce centre de Stiring-Wendel, 1 500 tests ont été réalisés ce mardi 2 mars. Les premiers frontaliers étaient présents dès quatre heures du matin pour se faire dépister et être sûrs de pouvoir aller travailler ensuite. L'attente peut durer jusqu'à deux heures pour un exercice à répéter tous les deux jours. Un effort supplémentaire, celui de trop certains.