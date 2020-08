Tester massivement ou de façon plus ciblée, quelle est la méthode la plus efficace ?

Face à un regain de l'épidémie dans l'Hexagone, le gouvernement a annoncé que plus de 700 000 tests sont réalisés chaque semaine. Les autorités vont poursuivre dans cette voie. Une priorisation des patients doit être mise en place prochainement par les laboratoires. Mais selon un épidémiologiste, il faut aller encore plus loin, car dépister massivement serait inutile. Alors, faut-il cibler davantage les personnes à tester ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/08/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.