Nous avons testé le TGV un jour de grève

Si vous deviez prendre le TGV cette semaine, il est presque impossible de réserver un billet sur le site de la SNCF. Les trains affichent complet, c'est le cas notamment de la ligne Dijon-Paris. Et pourtant certains trains étaient vides au départ de la gare. Seuls deux TGV ont lié Dijon à la capitale ce mardi 3 avril. Notre journaliste a essayé de monter dans un train sans titre de transport, et apparemment elle n'était pas la seule. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.