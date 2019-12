Tests ADN reçus en cadeau de Noël : sont-ils fiables ?

Des sites vous promettent de lever le voile sur vos origines, de vous apprendre qui vous êtes pour une soixantaine d'euros seulement. Des analyses génétiques interdites dans l'Hexagone, mais il est impossible d'échapper à ces publicités. Elles ont d'ailleurs déjà convaincu près d'un million de Français de faire ces tests. Mais que peuvent-ils vraiment nous apprendre et à quel prix ? C'est notre enquête de ce mercredi 25 décembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.