Tests antigéniques : une nouvelle arme pour le dépistage

L'autre stratégie du gouvernement pour faire face à la propagation du Covid-19 concerne les dépistages. Dans quelques semaines, des tests antigéniques, dont le résultat est connu en moins d'une demi-heure, devraient arriver sur le marché. L’État en aurait déjà précommandé cinq millions toutes marques confondues. Comment fonctionnent-ils ? Et combien coûtent-ils ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.