Tests : comment le gouvernement veut limiter l’attente ?

La semaine dernière, 1,2 million de tests ont été réalisés dans l'Hexagone. C'est bien plus que la capacité des laboratoires et des centres de dépistage. Alors, les professionnels épuisés, attendaient beaucoup de la prise de parole du ministre de la Santé. Désormais, les personnes qui se présentent feront l'objet d'un tri, sur des critères bien plus clairs. Pour soulager les centres de dépistage, Olivier Veran table aussi sur le déploiement de tests rapides.