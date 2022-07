Tests Covid en pharmacie : une fraude de 53 millions d'euros

La fraude était parfaitement orchestrée pour tromper l'Assurance maladie d'une simplicité déconcertante. Les pharmaciens incriminés prétendaient avoir distribué des tests Covid antigéniques à un professionnel de santé : kinésithérapeute, infirmier, médecin. Des tests qui n'ont jamais été livrés en revanche, mais toujours facturés à l'Assurance maladie et donc remboursés. Le montant du préjudice dépasse les 53 millions d'euros. Ce sont des sommes considérables qui alertent les établissements publics. Plusieurs mois d'enquête ont été nécessaires dans 350 officines. La moitié fait toujours l'objet d'une procédure. Les autres ont été classés sans suite. Pour le syndicat des pharmaciens, c'est un soulagement. C’est une ruse qui leur coûtera sans doute cher. Les 35 pharmaciens visés par l'enquête pourraient être radiés et devront rembourser les sommes perçues. Ils risquent également des peines allant jusqu'à trois ans de prison. TF1 | Reportage C. Abel, L. Schöneshöfer