Tests Covid payants : ce qui va changer à partir du 15 octobre

Le geste était jusqu'ici désagréable. Il deviendra payant dès le 15 octobre, mais pas pour tout le monde. Alors qui sera encore remboursé ? Les personnes vaccinées, soit plus de 50 millions de Français, les moins de 18 ans et les cas contacts à condition d'avoir reçu une notification de l'assurance maladie. Les tests seront payants pour les adultes non vaccinés, sauf s'ils ont une prescription médicale. Ce médecin généraliste ne fera d’ordonnance que dans un cas précis. “Si la personne a des symptômes, je la vois en consultation, je lui ferai sans doute un test antigénique. Si c'est quelqu'un pour des raisons de confort qui vient demander un remboursement d'un test, ça certainement pas”, prévient le Dr Jean-Paul Hamon. À quels prix seront facturés les tests ? Ce n'est pas tranché, mais les tarifs devraient coïncider avec ce que paie l’assurance maladie : 25 euros pour un test antigénique et 49 euros pour un PCR. Dans cette pharmacie cet après-midi, les avis étaient partagés. “Ils nous obligent à nous vacciner en fait clairement”. “C’est à eux de voir s’ils veulent payer ou pas. S’ils ne veulent pas payer, ils seront vaccinés", disent-ils. Mais quelles conséquences entraînera ce déremboursement partiel des tests ? Il y aura sans doute moins de dépistages. Ce qui inquiète les épidémiologistes. “On va perturber la façon de suivre l'épidémie en nombre de cas et en taux d’incidence. Il va y avoir une période, pas forcément très longue, dans laquelle on ne va plus savoir interpréter la dynamique de l’épidémie”, selon Dominique Costagliola. La mesure va alléger pour l'assurance-maladie. Plus de 5 milliards d’euros ont été dépensés cette année pour assurer le suivi de l’épidémie.