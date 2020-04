Tests de dépistage du coronavirus : comment ça va se passer

C'est l'une des mesures annoncées par le président de la République lors de sa prise de parole. À partir du 11 mai, toute personne présentant des symptômes du coronavirus pourra être testée. De deux méthodes de dépistage sont prévues : par le nez et par la salive. Elles seraient la condition d'un déconfinement. Mais qu'en est-il de leur fiabilité ?