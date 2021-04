Tests massifs, protocole strict… Un défi pour les écoles ?

Plus vraiment en vacances, Nicolas Métrope, responsable d'un groupe scolaire à Laval (Mayenne), attend ses 230 élèves de primaire lundi matin. La principale nouveauté de cette rentrée sera les autotests. Dans ce réseau d'écoles privées, les directeurs peuvent récupérer les autotests dès ce jeudi pour leurs professeurs. La semaine prochaine, si l'acheminement se passe bien, les enseignants pourront se tester deux fois par semaine. Au total, le gouvernement a commandé 64 millions d'autotests. Les lycéens pourront se tester à partir du 10 mai. Pour les collégiens, la décision n'est pas encore prise. En complément, les tests salivaires continuent. L'objectif est d'en effectuer jusqu'à 600 mille par semaine. Avant les vacances, beaucoup d'établissements n'avaient pas pu en bénéficier. En maternelle où les enfants ne portent pas de masque, l'allocution n'a pas suffi à rassurer tous les professeurs. Certains pensent que le plus urgent est de vacciner tous les enseignants ou ceux qui le souhaitent. La rentrée du secondaire, le 3 mai, se précise aussi. Les lycéens viendront en classe en demi-jauge, les collégiens de 4ème et de 3ème aussi, mais uniquement dans les départements sous tension. Le Premier ministre en a mentionné quinze pour le moment.