Tests rapides en gares : comment ça marche ?

À Juvisy-sur-Orge (Essonne), des voyageurs à peine sortis de la gare se dirigent vers une tente installée par la Croix-Rouge et la région Île-de-France. Ils peuvent s'y faire tester gratuitement au Covid-19. Pour y accéder, la carte Vital et la carte d'identité suffisent. À l'intérieur, pas de test PCR, mais antigénique. Le principe est le même. On utilise un écouvillon qui est glissé dans le nez. Mais ici, le virus est détecté beaucoup plus rapidement, car on ne compte que quinze minutes d'attente seulement. Ce test peut être moins fiable que le PCR. Il est donc déconseillé dans certains cas. En effet, Camille Degroote, la responsable dépistage covid de la Croix-Rouge Île-de-France, nous a expliqué que "si vous avez les symptômes, vous ne pouvez pas venir". Il en est de même pour les personnes âgées de "plus de 65 ans" et celles qui ont "une maladie chronique". Pour l'heure, cinq villes d'Île-de-France expérimentent les tests rapides à la sortie des gares. En cas de succès, d'autres régions pourraient à leur tour les proposer.