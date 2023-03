Texas : bienvenue chez les cowboys !

Tout rappelle l’esprit Western à Stephenville (États-Unis), que ce soit les rues ou les boutiques. Cela est tout à fait normal, car cette commune de 20 000 habitants, située au cœur du Texas, s’est autoproclamé capitale mondiale des cowboys. Là-bas, vit la plus grande concentration aux kilomètres carrés au monde de cowboys et de cowgirls agriculteurs ou stars du rodéo. C'est le cas d'une petite équipe qui s’adonne tous les jours, avant ou après le travail, à sa passion, le roping. Il s'agit d'un sport inspiré du travail des cowboys au XIXe siècle, lorsqu’il fallait trier ou rassembler le bétail. Aujourd’hui, comme le rodéo, la compétition de roping permet aux cowboys de gagner de l’argent. Matt Coates, cowboy de Stephenville, est un champion en la matière, il vient encore de gagner une épreuve. Pour parfaire votre allure de garçon de ferme, il vous faudra pousser la porte du chapelier du coin. Depuis 20 ans, James Andrae et son équipe confectionnent des chapeaux sur mesure à la main. Dans leur atelier, James détaille les différentes étapes de fabrication réalisées sur des machines qui ont plus d’un siècle. Seules trois manufactures aux États-Unis continuent de fabriquer des chapeaux de cowboys à l’ancienne. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, J. Asher, A. Poupon