Texas : des tornades dévastent plusieurs quartiers

Les vents étaient très puissants et les pluies torrentielles. Un couple se croyait à l'abri dans son camping-car, mais plus la tornade approchait, plus la peur montait. Ils ont fini par quitter leur véhicule avec leurs deux chiens et se réfugiaient dans un fossé juste à côté. Ils sont sains et saufs. Dans les maisons éventrées, les secouristes cherchent des victimes, mais miraculeusement pas de blessés graves ni de morts. Cette série d'une dizaine de tornades a frappé le Texas, mais aussi la Louisiane."C'était effrayant. J'ai eu la peur de ma vie " ; "On se réfugiait au milieu de la pièce et tout à coup, les fenêtres ont volé à l'éclat. Ça s'est passé très vite" ; racontent les habitants. Vue du ciel, c'est tout un quartier de la petite ville de Pasadena qui a été ravagé. Dans une salle de sport du quartier, il ne reste plus rien, les clients et le patron se sont réfugiés, pendant d'interminables minutes, dans les toilettes. Tous s'en sortiront idem, avant de découvrir l'ampleur de la catastrophe : "J'ai essayé de fermer la porte, mais le vent m'en empêchait. Soudain, elle s'est envolée et c'est là qu'on est allé se réfugier aux toilettes. On a vu tout le bâtiment s'effondrer". Au Texas, 123 000 foyers et entreprises se sont retrouvés dans le noir après le passage des tornades. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard