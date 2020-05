Texas : la vie de cowboys a été bouleversée par l’épidémie

Deux cents ans après la conquête de l'Ouest, il reste encore de vrais cowboys aux États-Unis. Ils sont quelques dizaines de milliers, et ils gardent le bétail dans des ranchs parfois grands comme un département français. C'est le cas au Texas. Mais cette vie de liberté et de grands espaces a, elle aussi, été bouleversée par l'épidémie. Reportage au pays du Stetson et des magnifiques chevaux Appaloosa. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.