Texas : sur les traces des dinosaures

Cette rivière abrite un trésor, dont Allen est le gardien. Dans l'eau, entre deux rochers, un panneau indique des pépites inestimables qui n'ont jamais intéressé les chercheurs d'or de l'ouest américain. "Ce que vous voyez derrière moi, ce sont les traces de dinosaures qui se promenaient ici il y a 113 millions d'années. Ces empreintes ne sont qu'une infime partie des vestiges qu'il y a ici. Il y en a bien plus ensevelies sous nos pieds. Et nous ne les avons pas encore découvertes", explique Allen Dees, Park Ranger - Dinosaur Valley State Park. Dans cette région du Texas vivaient au moins deux dinosaures, dont l'un mesurait 21 mètres de haut et pesait 20 tonnes. Alors, forcément, même à l'époque, ça a laissé des traces. Et justement, à Glen Rose, on en trouve jusqu'au centre-ville de ce bourg du Texas profond. Ici, même le médecin généraliste expose son petit brontosaure en devanture. Les monstres préhistoriques attirent inévitablement les touristes. L'essentiel des traces sont au fond de la rivière. On y trouve certaines griffes. De longues traces d'Acrocanthosaure sont encore visibles dans la région. Tous les trous, les traces les plus sombres qu'on aperçoit sont des empreintes fossilisées. Ces traces sont parfois découvertes quand la rivière s'est asséchée en été. Mais les conséquences inattendues du changement climatique menacent désormais ces trésors préhistoriques. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J. P. Heckette