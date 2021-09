Texas : un "mur d’acier" face aux migrants

Il l'appelle fièrement la barrière d'acier". C'est la dernière idée du gouverneur ultraconservateur du Texas pour empêcher les migrants d'entrer sur le sol américain. Des centaines de voitures de police ont été alignées sur des kilomètres le long du Rio Grande. "D'un seul coup, plus personne ne traverse la frontière à cet endroit. Cette stratégie est donc payante", précise Greg Abbott. Depuis des semaines, des milliers d'Haïtiens après un interminable périple tentent de venir chercher l'asile aux États-Unis. Ils fuient la crise politique et les conséquences d'un nouveau séisme qui a mis à terre l'un des pays les plus pauvres de la planète. La situation humanitaire devient catastrophique à la frontière. Le Mexique et les États-Unis sont dépassés, plus de 15 000 personnes, principalement des Haïtiens se trouvent désormais dans ce camp de fortune. Mais ce sont surtout les images de ces gardes-frontières à cheval dans la vidéo en tête de cet article qui ont choqué le pays. Certains utilisent leurs rênes comme fouets pour repousser les migrants. Une enquête a été ouverte et cette pratique vient d'être interdite par la Maison Blanche. Joe Biden concentre toutes les critiques. L'opposition républicaine l'accuse d'avoir provoqué cette vague migratoire en assouplissant les règles mises en place par son prédécesseur Donald Trump. Et son propre camp démocrate lui reproche la gestion inhumaine du dossier. Lui qui a réclamé l'expulsion de tous les Haïtiens entrés illégalement sur le sol américain vers leur pays.