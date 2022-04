Textile : le pari du jeans français

Les machines tournent depuis quelques jours seulement, l'odeur des peintures est encore fraîche. À Neuville-en-Ferrain dans le Nord, une usine fabrique des jeans. L'entreprise a choisi de relocaliser une partie de sa production. Moins d'achats en Turquie et au Bangladesh, la confection est "made in France" avec l'enjeu de tenir les coûts. "Notre vrai objectif c'est d'être capable de fabriquer le moins cher possible. Aujourd'hui, on est capable de le faire parce qu'on utilise un certain nombre de machines qui sont plus rapides, plus efficaces, qui nous permettent de gagner du temps dans la confection du jeans", déclare Christian Kinnen, directeur général de Fashion Cube Denim Center. C'est le secret de cette relocalisation, des machines semi-automatisées. Ce qui signifie moins de mains-d’œuvre, un jeans moins onéreux à produire et à prix accessible pour le consommateur. "Il y a un surcoût de 10 euros. Ce surcoût sur le produit, on vient l'appliquer sur le prix de vente final du consommateur. Ce jeans, au lieu d'être vendu 49 euros, il est vendu 59 euros", indique Christian. Deux ans de projet et surtout défi dans cette région où l'industrie du textile a connu une période prospère, jusqu'à 170 000 emplois, avant de disparaître peu à peu. Le savoir-faire s'est perdu, alors il a fallu recruter. 100 salariés sont attendus d'ici l'an prochain. TF1 | Reportage A. Mayer