TF1-M6 : vers la création d’un géant européen des médias

En unissant leurs forces, les groupes TF1 et M6 veulent devenir un champion français des médias sur le digital, la radio et la télévision. L'alliance des journaux de TF1, de ses émissions phares (Koh-Lanta ou The Voice) avec les magazines de M6 et ses célèbres divertissements, de Top Chef à "L'amour est dans le pré". Sur vos télévisions, rien ne changera. La 1 et la 6 resteront présentes, mais le nouveau groupe se hisserait à la quatrième place des médias en Europe : 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour contrer la puissance des concurrents américains, Netflix, Disney ou Facebook. "Ces géants américains, ils opèrent en France. Netflix diffuse en France sans aucun problème. Du coup, pour compter face à eux, il faut créer un champion national. Parce que se regrouper, ça permet de produire moins cher et de diffuser plus largement, donc d'être plus rentable. C'est-à-dire in fine d'investir davantage, d'investir dans la création française", explique François Lenglet, spécialiste économie de TF1. Cette fusion pourrait voir le jour d'ici 18 mois. Et le groupe Bouygues deviendrait l'actionnaire principal du nouvel ensemble. Une opération qu'il faudra faire valider par l'Autorité de la concurrence, vigilante sur deux points : sur la publicité et sur le nombre de chaînes possédées par le nouvel ensemble.