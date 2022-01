TF1info : votre JT personnalisé

Que vous soyez dans votre canapé ou dans le métro, le nouveau format d'information mobile est fait pour vous, sur-mesure. Sur l'appli TF1info, concoctez votre JT personnalisé quelle que soit l'heure de la journée. "Quand vous créez votre compte, vous renseignez les catégories d'actualité qui vous intéressent, puis vous validez. Ensuite, à chaque fois que vous vous connectez sur le JT personnalisé, vous allez avoir une playlist d'une dizaine de sujets, qui vont reprendre les sujets que vous aimez bien", explique Yani Khezzar, responsable de l'innovation pour l'information de TF1. Votre sélection, actualisée en permanence et alimentée par les reportages de la rédaction de TF1, est une offre unique en France, disponible sur une application entièrement repensée. "Il fallait un site et une application qui soient plus simples à utiliser, qui rendent malgré tout toute la richesse des contenus des journaux de TF1, la réaction, l'info en continu de LCI parce qu'on consomme plusieurs fois dans la journée cette info sur le mobile", précise, Olivier Ravanello, directeur de l'information digitale TF1/LCI TF1info. TF1 | Reportage E. Lefebvre