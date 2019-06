TGV Atlantique : 1 500 passagers bloqués plusieurs heures

Ce mardi 11 juin, un TGV sur la ligne Atlantique à grande vitesse avait arraché une caténaire, ce qui a coupé instantanément l'électricité. Tous les trains s'étaient arrêté, et plus de 500 passagers étaient bloqués en pleine campagne. L'intervention avait duré 4 heures. Les causes de la rupture du câble électrique sont encore méconnues, et une enquête interne est ouverte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.