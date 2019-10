TGV Atlantique : pourquoi la grève se poursuit à la SNCF ?

La grève sur le réseau Atlantique de la SNCF a débuté lundi 21 octobre, sans préavis. Ce jour-là, la direction avait présenté un plan de réorganisation du travail chez les techniciens du centre de Châtillon, mais face à la contestation, celui-ci a été retiré 24 heures plus tard. Malgré cela, le mouvement ne s'est pas arrêté pas. Mais pour quelles raisons ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/10/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.