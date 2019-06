TGV bloqué durant six heures dans un tunnel : comment expliquer une telle panne ?

Alors qu'il devait relier Paris à Montpellier, un TGV a été bloqué pendant plus de six heures dans un tunnel, quelques minutes après son départ. Le boitier d'alimentation en électricité de la voie a disjoncté. Malgré que le courant a été relancé, la première rame du train est restée immobile. Elle était défectueuse. Plus de détails en image. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.