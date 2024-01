TGV : des villes bientôt moins desservies ?

Un parvis totalement désert, pourtant, le TGV en provenance de Paris vient d'arriver en gare de Laval. Le train, loin d'être complet, n'est pas rentable pour la SNCF. Voilà pourquoi, dès l'an 2025, le nombre de liaisons quotidiennes entre les deux villes va être réduit, passant de huit à sept. La décision de supprimer des trains pourrait-elle concerner d'autres trajets ? Dans un rapport conditionnel, publié dans la presse, la SNCF l'envisagerait. Dans son viseur, les lignes telles que Paris-Arras, La Rochelle, Reims, Grenoble ou encore Dijon. Contactée, la SNCF dément tout en précisant "Nous devons avoir en permanence des réflexions sur l'avenir de notre offre au regard de l'arrivée de la concurrence". Car avec l'arrivée de nouvelles compagnies, la SNCF risque de perdre des parts de marché et donc de l'argent sur des lignes rentables, comme celle entre Paris et Lyon, et qui servaient justement à financer celles qui perdent de l'argent Pour ne pas supprimer de train, la SNCF pourrait aussi demander aux villes de mettre la main à la poche. En revanche, le gouvernement a tenu à rappeler, ce 23 janvieri après-midi, qu'aucune ligne à grande vitesse ne sera supprimée en France. TF1 | Reportage C. Diwo, K. Gaignoux, F. Couturon