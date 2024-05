TGV : le grand lifting des rames usées de la SNCF

Ce TGV roule depuis 1995. Il aurait dû sortir du circuit, direction le recyclage en fin d'année 2025. Finalement, il va vivre quatre ans de plus grâce à une opération spéciale pour lui rendre une partie de sa jeunesse en remplaçant des pièces usées et, pour l'instant, tout l'enjeu, c'est de savoir lesquelles. Pour cela, un contrôle sanitaire des TGV a lieu avec, au programme, une endoscopie, par exemple. Même chose pour une porte, le métal abîmé sera découpé. Pour une rame, cela signifie un mois de travaux à partir de la fin de l'année 2025. Pas maintenant, elle circule toujours et ses contrôles ont lieu lors de brefs arrêts de maintenance déjà prévus. Au total, 104 TGV vont voir leur retraite décalée. Le plus ancien date de 1989. L'intérieur des trains sera, lui aussi, légèrement modernisé, éclairage LED et meilleur confort des sièges. Faire du neuf avec du vieux, cela n'avait encore jamais été fait sur des TGV et cela prend énormément de temps. Les roues, par exemple, doivent être retirées et minutieusement examinées dans un autre atelier de l'est de la France avant d'être aptes à rouler dix ans de plus que prévu. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Gallaccio, D. Bordier, I. Azencot