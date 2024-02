TGV : les abonnés... en grève contre les hausses de prix

Drôle de grève, un voyageur a bien un billet en poche, mais il va refuser de le présenter au contrôleur. En cause, une augmentation de 10% du prix de son abonnement. Avec son abonnement, il effectue trois allers-retours par semaine entre Paris et Tours. Il n'est pas le seul à se plaindre de la hausse des prix à la SNCF. La SNCF a figé le prix des billets Ouigo, pareil pour ceux des Intercités, et si les tarifs liés à la carte Avantage ont augmenté l'été dernier, ce ne sera pas le cas cette année 2024. Il reste donc les TGV inOui, leur tarif devrait augmenter de 2,6% cette année. Un billet à 60 euros coûtera bientôt 1,50 euro de plus. La SNCF explique qu'elle ne fait même pas payer aux voyageurs toutes ses hausses de coût de fonctionnement, plus 5% cette année. Les bénéfices du TGV servent surtout à entretenir l'ensemble des lignes ferroviaires en France et les investissements réalisés sont énormes. Aussi, pour moderniser le réseau existant et financer les 115 nouvelles rames de TGV déjà commandées. TF1 | Reportage P. Gallacio, F. Moncelle, F. Petit