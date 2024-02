TGV : peut-on se passer de contrôleurs ?

Le contrôleur SNCF, vous le connaissez bien, mais savez-vous vraiment quel est son rôle ? Ils verbalisent si besoin, mais ce n'est pas tout, c'est pour cela qu'ils sont indispensables. Nous avons voulu en savoir plus auprès d'une contrôleuse. La SNCF ne nous a pas autorisé à interviewer le personnel, nous filmons en caméra cachée. "Notre mission première, c'est la sécurité”, nous confie t-elle. Ils font bien plus que contrôler, voilà pourquoi il faut les appeler chef de bord ou agent commercial. Aucun TGV ou Intercités ne peut s'en passer, car c'est le chef de bord qui va donner le top départ du train. Ce poste est tellement essentiel qu'il existe des réservistes présents aujourd’hui, on les appelle les "volontaires d'accompagnement obligatoires". Ce sont des cadres de la SNCF, des comptables ou des chargés de ressources humaines, qui ont suivi une formation d'une semaine pour être, pendant quelques heures, des contrôleurs. Au total, 300 réservistes ont été mobilisés ce 17 février. Selon la SNCF, ils ont permis de faire voyager près de 150 000 personnes. Les TER sont les seuls trains à pouvoir se passer de contrôleurs. TF1 | Reportage G. Bertrand, C. de Kervenoaël, B. Poizeuil