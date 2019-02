TGV Sud-est : journée de galère pour des milliers de passagers

Une panne est survenue ce lundi à la SNCF. Cette fois, il s'agit d'une rupture de caténaire sur la ligne TGV entre Paris et Lyon. Certains trains ont eu plus de quatre heures de retard. Toutes les gares jusqu'à Montpellier, Marseille et la Suisse sont touchées. Plus de 10 000 voyageurs ont été retardés. Certains étaient en correspondance et ont raté leurs avions. Parmi eux, 6 000 ont été contactés en vue d'une indemnisation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.