TGV : voici à quoi ressembleront les nouvelles rames

Une ligne futuriste, de fausses allures de fusée, le nouveau TGV remplacera en 2024 les trains actuellement en circulation. La SNCF et Alstom ont fait le choix du design et de la modernité. Wagon jeux pour les enfants, bar agrandi connecté et modernisé, surface à bord augmentée de 20 %. L'importance, c'est qu'on y soit bien. Car personne n'a été oublié, notamment les handicapées. C'est en effet l'un des principaux atouts de ce TGV du futur. Son accès facilité aux personnes à mobilité réduites. Autre point fort, sa capacité, 740 places disponibles contre 600 aujourd'hui. Intérieur comme extérieur, le lifting est complet. Seule la vitesse ne change pas, avec 320 kilomètres par heure. Mais une consommation en énergie réduite. Jen-Baptiste Eymeoud, président d'Alstom France, affirme qu'ils ont travaillé sur le design, l'esthétique, mais surtout sur l'aérodynamique. Ce qui est l'un des facteurs principaux d'économie d'énergie. La SNCF a commandé 100 de ces nouveaux TGV à Alstom. De quoi garantir une activité sur tous les sites du constructeur au moins jusqu'en 2031.