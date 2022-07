Thaïlande : la renaissance d'une plage de rêve

Au cœur de la mer d'Andaman, un joyau de roches surgit des eaux turquoise. Cette île inhabitée d'à peine 2km protège un trésor connu du monde entier. La plage de Maya Bay est une langue de sable blanc de tout juste 100m de long. Elle est sans doute l'une des plus belles au monde. Il y a 4 ans, la baie croulait sous les touristes, jusqu'à 5 000 par jour. Ils y étaient attirés par le film culte "La Plage". Un succès mondial qui a fait de ce paradis un enfer. Fermée par les autorités pendant trois ans, Maya Bay a rouvert ses portes en janvier dernier. L'entrée est désormais limitée à 300 visiteurs à la fois. La visite ne dure qu'une heure seulement. Les guides touristiques veillent au grain. La baignade y est aussi interdite afin de protéger la faune marine. Et les plus dissipés sont vite rappelés à l'ordre. Malgré la réouverture de la plage, la région n'attire plus les foules. L'épidémie de Covid a privé la Thaïlande de sa principale source de revenus. Au centre de l'archipel de Koh Phi Phi, la crise sanitaire a plongé le village dans un long sommeil. Même constat pour un des hôtels situés à deux pas de la plage. Avant la pandémie, les 18 chambres ne désemplissaient pas. Aujourd'hui, tous attendent impatiemment le retour des touristes. TF1 | Reportage J. Jankowski, P. Thongking