Thaïlande : les incivilités de certains touristes français agacent

Phuket est une île de la fête et de ses excès. Cette année, les Français se font particulièrement remarquer. En février dernier, le rappeur Gambi et des dizaines de jeunes à scooters tournent un clip sans autorisation. Ils bloquent l'artère principale d'une station balnéaire et provoquent des tapages et des embouteillages. Au bord d'une route, le propriétaire d'un restaurant français a assisté à la scène. À Phuket, des jeunes Français, venus faire la fête entre amis, certains tout juste majeurs, sont régulièrement accusés d’incivilité. Phuket est le paradis des deux-roues. Comme ses énormes scooters, les TMAX, bien qu’illégal, la conduite sans casque est rarement condamnée en Thaïlande. Une tolérance dont les jeunes profitent. Un sentiment d'impunité qui agace les générations plus âgées. À cause de nombreuses plaintes, les autorités thaïlandaises doivent sévir. Multiplication des barrages routiers, des contrôles d’identité, des rondes... Mais en réalité, ces sanctions sont peu dissuasives pour les Français. En Thaïlande, un contrevenant ne paie que 30 euros seulement pour conduite sans permis ou dangereuse. Des gérants d'hôtel, attendent plus de fermeté des autorités. Au prix fort de la saison, une dizaine de Français ont été arrêtés chaque soir. Les autorités sont bien décidées à taper du poing sur la table, avec la mise en place des mesures plus strictes, comme l'expulsion des délinquants ou l'interdiction de revenir dans le pays. TF1 | Reportage L. Barbazanges, C. Jumsai Na Ayudhya, C. Simon