Thaïlande : les premières images des rescapés de la grotte

La vidéo du sauvetage des douze enfants thaïlandais et de leur entraîneur de foot a finalement été rendue publique ce mercredi 11 juillet. Ils ont été bloqués dans une grotte inondée pendant 18 jours. En diffusant ces images, les autorités thaïlandaises ont voulu rassurer le monde entier de leur état de santé. L'histoire continue de fasciner les réseaux sociaux. Paul Pogba leur a même dédié la victoire des Bleus en demi-finale.