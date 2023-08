Thé, soie, caviar : les trésors "made in China"

Le Pu-Er est un trésor qui se cache au cœur des montagnes du Sud de la Chine. C'est un thé fermenté qui ne pousse que sur les lieux, dans une vallée humide baignée par le soleil. Les cueilleuses sont payées au poids. La championne du jour peut récolter plus de 20 kilos de feuilles par jour. Pour révéler tous leurs arômes, les feuilles sont d'abord torréfiées au feu de bois. Il faut ensuite les rouler puis les sécher. Suzhou est la Venise d'Orient et le berceau mondial de la soie. Dans une filature, les vers sont mis à rude épreuve. Dans chaque cocon, il y a un immense fil de plus de 800 mètres de long. Pour les Chinois, la plus précieuse de toutes les soies est la soie Xiang Yun, elle est ocre d'un côté et noire de l'autre. Le caviar est un autre symbole du luxe ultime et une autre spécialité chinoise. Si vous en êtes un amateur, vous en avez probablement mangé sans le savoir. Un tiers de la production mondiale vient de la ferme du lac Qiandao, au Sud de Shanghai. Avec ses poissons, l'entreprise Kaluga Queen produit plus d'une tonne de caviar par jour. TF1 | Reportage M. Brossard, J. Jankowski, M. Zambrano