Théoriquement les tests peuvent être réalisés en laboratoire, mais ils ne sont pas prêts

Cette mesure concerne uniquement des personnes qui ont une suspicion de coronavirus. Et seul un médecin hospitalier peut délivrer une ordonnance. Ce document est indispensable pour pouvoir se présenter à l'un des 4 200 laboratoires d'analyses de l'Hexagone. Mais à ce jour, tous les laboratoires n'ont pas reçu le test dépistage et surtout les masques de protection. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.