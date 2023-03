Thermique, hybride, électrique : quelle voiture choisir ?

Difficile de faire un choix entre l'électrique et l'hybride, ou alors, l’essence et le diesel. Les parkings des concessions automobiles ressemblent de plus en plus à des labyrinthes pour bon nombre d’entre nous. Il y a encore deux ans, une concession à Chambourcy, ne proposait que très peu de voitures électriques. Désormais, les modèles se multiplient, les clients aussi, mais avec encore quelques réticences. “Je roule en essence et j’espère bientôt passer sur une voiture électrique. Pourquoi bientôt ? Parce que maintenant, on a quand même des problèmes au niveau des bornes de recharge. Et quand on fait de grands trajets, on est obligé de s’arrêter un bon moment. Donc, il faut attendre que les infrastructures se développent un petit peu plus.” selon un automobiliste. C’est l’une des principales critiques envers les voitures 100% électriques. La multiplication des motorisations différentes change aussi le métier des commerciaux. Ils conseillent maintenant, encore plus qu’avant, selon l’usage du véhicule. Le nerf de la guerre reste le prix. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Kouho