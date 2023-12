Thermostat connecté : il va vous faire de l'argent

C’est un petit boîtier, posé nonchalamment sur la cheminée, qui permet d'économiser des centaines d’euros de chauffage par an. Il s'agit du thermostat programmable connecté. Il envoie les informations de tous les radiateurs de la maison sur le téléphone portable du propriétaire. Comment cela fonctionne ? Prenant l'exemple d’une grande maison équipée d’une chaudière. Grâce à un boîtier connecté, la chaudière est pilotée directement par le thermostat installé dans le salon. Les radiateurs sont ainsi programmés pour chauffer le soir quand les propriétaires sont chez eux, puis baissent en journée, quand tout le monde est au travail. La promesse est de 15% d'économie sur la facture. Pour une programmation encore plus poussée, il est même possible d'installer des boîtiers connectés sur chaque radiateur de la maison. Ainsi, si vous passez votre journée dans le salon, la température diminuera dans toutes les autres pièces. Un système plus perfectionné qui permet d'économiser en moyenne 30%. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage A. de Précigout, F. Moncelle, A. Charles-Messance