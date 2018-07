Thierry Henry-Didier Deschamps : des partenaires devenus adversaires

Durant la demi-finale France-Belgique ce mardi 10 juillet 2018, nous assisterons à un match dans le match. Il aura lieu sur le banc de touche, et opposera deux anciens champions du monde. Ces deux hommes se connaissent parfaitement et ont porté autrefois le même maillot. D'un côté, il y a Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, et de l'autre, Thierry Henry, l'entraîneur adjoint des Diables Rouges. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.