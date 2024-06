Thoiry : partie faire un jogging, elle est attaquée par des loups

C’est dans la zone où les ours et les loups sont en liberté, dans le parc de Thoiry dans les Yvelines, que l'attaque a eu lieu. C’est une zone réservée aux voitures, interdite aux piétons. D’après la direction du zoo, le seul accès est par la plaque “le safari en Amérique" et les consignes sont affichées : “Ne pas rester à l’arrêt ni sortir de voiture”. La joggeuse avait dormi sur place la nuit précédente en famille, dans un lodge face à l'enclos. Comment expliquer qu’elle soit entrée dans l’enceinte pour courir ? Est-elle allée volontairement voir les loups ou est-elle entrée par inattention ? Les visiteurs s’interrogent. Une fois dans l’enclos, elle se retrouve face aux animaux en liberté. Trois loups Mackenzie l’attaquent, la blessant notamment au cou et aux jambes. La réaction des loups face à quelqu'un qui court ne surprend pas les habitués. Entendant les cris, les soigneurs sont intervenus rapidement pour secourir la victime. Elle est, dans la soirée de ce dimanche 23 juin, dans un état stable. TF1 | Reportage N. Pellerin, D. Karcher Mourgues, A. Mouchard