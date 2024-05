Tibet : une randonnée au sommet

C'est une contrée mythique où les sommets effleurent les nuages. Aux portes du Tibet, une expédition serpente à travers les cols. Avec 40 chevaux, une caravane d'un autre temps embarque des randonneurs français pour une aventure inoubliable. Cette excursion est dirigée par Constantin De Slizewicz, fondateur du "Caravane Liotard". Installé à Shangri La depuis 14 ans, ce toulonnais en organise une vingtaine chaque année avec son associée chinoise. Une aventure hors du temps, c'est ce qu'est venu chercher un groupe d'amis français qui vivent entre Paris et Singapour. Ils sont prêts à randonner pendant quatre jours, emmenés par Constantin. Si certains membres du groupe ont du mal à arpenter les sentiers escarpés, les muletiers, eux, ont pris de l'avance. Nés aux pieds des montagnes, les Tibétains connaissent par coeur l'ancienne route du thé. Ils arrivent à dresser le camp en deux heures, à peine, avec douze tentes à monter. Leur idée est d'offrir aux clients les mêmes services que dans un hôtel 5 étoiles. Et après près de quatre heures d'ascension, les randonneurs n'ont plus qu'à se mettre les pieds sous la table. En altitude, les plats se refroidissent très vite, donc, leur organisation doit être parfaite. Pour pouvoir plonger dans un tel luxe suranné, il faut débourser 1 900 euros par personne. Pour les aventuriers, il reste encore trois jours de périple sur les contreforts de l'Himalaya. TF1 | Reportage J. Jankowski, L. Kisiela, R. Lévêque