Ticket de caisse : il ne sera plus obligatoire le 1er août

Dans le supermarché de Massy (Essonne), les employés ont déjà pris les devants. Le ticket de caisse et le ticket de carte bleue ne sont plus systématiquement imprimés, c’est aux clients de choisir. Dans une semaine, ce sera la règle dans tous les commerces. D’autres sont plus sceptiques. Certaines enseignes vous l’enverront par mail, d’autres par SMS ou encore sur votre carte de fidélité. C’est justement le choix de cette grande surface, en image, via son application. C'est stratégique pour obtenir les coordonnées des clients. Mais dématérialiser le ticket n’est pas obligatoire. Enfin, il y a des exceptions pour les produits sous garantie, les factures de restaurants et d’hôtels et les services supérieurs à 25 euros. L’objectif du gouvernement est clair, éviter le gaspillage de papier. Environ 12,5 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année.