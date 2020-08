Tik Tok : les ados l’adorent mais doit-on s’en méfier ?

Tik Tok est une application ultra populaire. Elle compte plus de 800 millions d’utilisateurs dans le monde. L’application cartonne auprès des jeunes, de dix à dix-neuf ans. On y trouve toutes sortes de vidéos publiées par les utilisateurs. Mais comme tous les réseaux sociaux, y compris Facebook et Instagram, Tik Tok aspire vos données personnelles. Le fait qu'elle soit une application chinoise la différencie des autres. Et cela ne plaît vraiment pas aux Américains. Le président américain, Donald Trump, l’accuse de transmettre les données récoltées aux services de renseignement chinois. Aux Etats-Unis, l’application est menacée, sauf si elle accepte son rachat par l’entreprise américaine Microsoft. C’est une manière pour les autorités américaines de contrôler Tik Tok et d'empêcher toute fuite de données vers l’étranger. Pour nous, Français, cet éventuel rachat de la branche américaine de Tik Tok par Microsoft ne changera pas grand-chose. Nos données personnelles récoltées par l’application continueront à fuiter vers la Chine, exactement comme aujourd’hui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.