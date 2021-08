Tik Tok : roi des réseaux sociaux

Au pays des réseaux sociaux, chacun a son application fétiche, et visiblement, c'est une question d'âge. "Pour moi c'est plutôt Facebook, c'est plus de ma génération. Et ma fille, Tik Tok c'est plutôt de la sienne, 19 ans avec ses copains et copines", s'exprime une mère de famille. Tik Tok l'emporte chez les plus jeunes même si depuis quelque temps, certains adultes s'y mettent petit à petit. "C'est vraiment le plaisir de regarder des vidéos vite fait. On fait suivant, suivant. Je peux passer des heures à regarder des vidéos", confie une femme. Et elle n'est pas la seule. En seulement quatre ans d'existence, Tik Tok est devenue l'application la plus téléchargée dans le monde, détrônant Facebook et WhatsApp. Un succès remporté grâce à des vidéos très courtes souvent rythmées par de la musique, à tel point qu'elle devient désormais un outil de communication. Le chef de l'État l'utilise cet été pour échanger avec les internautes, et les entreprises aussi s'y mettent. L'agence de communication Boomerang crée des vidéos Tik Tok pour les marques. "L'idée à chaque fois c'est de surprendre, et c'est d'être capable d'impacter dans les cinq ou six premières secondes", explique David Schapiro, cofondateur de l'entreprise. Contrairement aux autres réseaux, l'application chinoise permettrait de toucher un public beaucoup plus large. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.